Рост нефтяных котировок задал благоприятный внешний фон

Большинство основных мировых фондовых индексов в среду выросло. На этом благоприятном внешнем фоне положительную динамику показал и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,10%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 0,49%. Среди лидеров роста: «Полюс» (+2,24%) и «НЛМК» (+2,19%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,58%. Утром четверга большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,4%. Исключением был Shanghai Composite, который снижался на 0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2816 п., на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских площадок и нефтяных котировок задают умеренно-благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2445-2495 пунктов, по индексу РТС — 1175-1200 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за прошлый год опубликует «РусГидро».

На фоне вчерашнего роста валютной пары EURUSD c 1,1290 до 1,1330, иностранные валюты изменились к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 65,4000 руб. (-23,5 коп.), а европейская валюта выросла до 74,1000 руб. (+4,5 коп.). Утром рост нефтяных котировок притормозил у важного уровня сопротивления $67,8 за баррель марки Brent. В этой ситуации мы ждем нейтрального начала торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,7-66,1 руб., для европейской валюты — 73,4-74,8 руб.

Утром четверга котировки нефти прибавили и находились около $67,7, приблизившись к важнейшему уровню сопротивления на $67,8. Пробитие этого уровня будет означать обновление ценой максимумов с середины ноября прошлого года. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $67,0-67,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, находится между $64,0-$67,8. Возможное пробитие сопротивления на $67,8 откроет дорогу для роста до $68,5 за бочку.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари