Нефть поддерживает рубль, но этого может быть недостаточно

Сегодня рублевые пары продолжают умеренные колебания днем в четверг. Доллар США торгуется по 65,39 руб. и почти не движется по сравнению со вчерашним закрытием, евро чуть отступает и балансирует около 73,98 руб. (-0,2%). Рынок неактивен, возможно, на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры. Банк России установил следующие курсы иностранных валют на завтра, 15 марта: 65,40 руб./USD (понижен на 18 копеек) и 74,06 руб./EUR (повышен на 4 копейки).

Сырьевые площадки остаются в «зеленой» зоне. Баррель североморской нефти Brent подрастает на 0,5% и торгуется по $67,89. Нефтяные «быки» четко и последовательно отыграли все благоприятные для них новости - падения добычи черного золота в Венесуэле до снижения запасов энергоносителей в США. Помимо этого, сегодня в пользу покупателей работают и выводы Минэнерго США, в котором считают, что в 2019 году страна будет качать около 12,3 млн баррелей в сутки (-110 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим заключением). Собственное же снижение запасов сырой нефти и бензина в Штатах напрямую связано с продолжающимся сокращением численности буровых установок в стране.

В результате работы всех этих катализаторов Brent сейчас стоит на максимумах 2019 года, и это благоприятно влияет на позиции «россиянина».

Утренняя китайская статистика, где промпроизводство за январь замедлилось до минимумов за 17 лет, должна была бы ограничить интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, но нефтяная поддержка пока перевешивает.

Доллар США проведет остаток сессии четверга в диапазоне 65,10-65,65 руб., евро - в пределах 73,85-74,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари