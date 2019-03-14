Дивидендные выплаты ВТБ за 2018 г. будут меньше 50% от прибыли

Минфин РФ понимает необходимость пожертвовать частью дивидендных выплат ВТБ за 2018 г. в силу ужесточения требований к капиталу и планов по росту активов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.

«В парадигме из трех составляющих: Базель мы нарушить не можем, требовать от банков остановить кредитование с учетом необходимости исполнения указа президента мы тоже не можем, остается жертвовать дивидендами», – сказал А.Моисеев. Он подтвердил, что дивидендные выплаты ВТБ за 2018 г. будут меньше 50% от чистой прибыли. «Цифры я вам не назову», – добавил замминистра.

«Группа ВТБ в 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 49% – до 178,8 млрд руб., – отмечают аналитики Промсвязьбанка. – Таким образом, если бы акционеры получили 50% от нее, то дивидендная доходность составила бы 19%. На текущий момент рынок ожидает, что ВТБ выплатит акционерам около 20% от чистой прибыли, что дает доходность в 6,9%».