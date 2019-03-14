Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 2 759,0701 руб/1 г золота и 32,5700/1 г серебра
14 марта 2019
ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 759,0701 руб.
- 1 грамм серебра - 32,5700 руб.
- 1 грамм платины - 1 767,1200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 251,6699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,7099 р. (0,61%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,71%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,7700 р. (0,33%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,6401 р. (0,72%).
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