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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 2 759,0701 руб/1 г золота и 32,5700/1 г серебра

14 марта 2019
ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 759,0701 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 767,1200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 251,6699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7099 р. (0,61%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,71%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7700 р. (0,33%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,6401 р. (0,72%).

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