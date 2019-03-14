Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 2 759,0701 руб/1 г золота и 32,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 759,0701 руб.

1 грамм серебра - 32,5700 руб.

1 грамм платины - 1 767,1200 руб.

1 грамм палладия - 3 251,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7099 р. (0,61%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,71%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7700 р. (0,33%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,6401 р. (0,72%) .

dims

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/ СИА /

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