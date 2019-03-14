Акции Роснефти и Сургутнефтегаза демонстрируют рост

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В четверг 14 марта российский рынок акций консолидируется в области 2450-2470 пунктов по индексу Московской биржи и 1170-1190 пунктов по индексу РТС. Общее снижение по индексам составляет 0,3%. Ожидаю закрытия торгов в диапазонах консолидации, тогда как уход индекса Мосбиржи под отметку 2450 пунктов выглядит маловероятным сценарием. В лидерах роста акции Роснефти (+0,8%), Сургутнефтегаза (+1%).



Русагро отчиталась по МСФО за 2018 год. Реакция рынка на выход отчетности нейтральная. Компания зафиксировала незначительный рост выручки, при этом показала сильное повышение объемов чистого долга, в результате чего соотношение чистого долга к EBITDA компании выросло с 0,47х до критических 3,36х. Инвесторы теперь ожидают деталей предстоящего SPO.



Внешний фон носит смешанный характер. В фокусе внимания участников рынка -статистика по новым домам и пособиям по безработице в США. До сих пор данные из-за океана не разочаровывали инвесторов, однако перед выходом статистики большинство из них предпочитает занимать выжидательную позицию. Спрос на риск наблюдается относительно невысокий, развивающиеся рынки находятся в незначительном плюсе.



Курс доллара США балансирует в области 65,5 руб./$ на фоне подорожавшей почти до $68 за баррель нефти Brent. Однако пока нефть Brent находится в среднесрочном диапазоне $65-68 за баррель, повода для спуска курса доллара под отметку 65 руб./$ на рынке не появится. Ожидаю продолжения колебаний рубля в интервале 65-66,5 за $1 в среднесрочной перспективе. По евро диапазон будет более широким – 73-75 рубля за 1€, в соответствии со сформировавшимся торговым интервалом $1,12-1,13.