S&P500 преодолел сильный уровень сопротивления – 2800 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Сессия 13 марта на американских фондовых площадках завершилась в зеленой зоне. NASDAQ прибавил 0,69%, S&P500 пробил сильный уровень сопротивления 2800 и закрылся ростом на 0,69%, до 2810 пунктов, Dow Jonesподнялся на 0,58%. Все сектора закончили торги в плюсе.

Драйвером роста для рынка стали данные, зафиксировавшие увеличение объема заказов на товары длительного пользования на 0,4%, притом что ожидалось их падение на 0,5%. Эта статистика указывает на усиление активности производителей.

Акции Cloudera упали на 14,1% после публикации отчета о финансовых результатах. Издержки компании после слияния с Hortonworks Inc. Выросли. Убыток в четвертом квартале составил $85,5 млн (-$0,45на акцию) при продажах в $144,5 млн. Аналитики ожидали скорректированный убыток в размере -$0,11 на акцию при продажах в $121 млн. Компания представила слабый прогноз на текущий год, что также разочаровало инвесторов.

Настроения на мировых площадках противоречивые. Поддержку рисковым активам добавляет отказ британского парламента от Brexit без соглашения с ЕС. Сегодня пройдет голосование за перенос даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Одобрение данного решения снижает вероятность жесткого сценария, что ослабит негативное влияние этого фактора на глобальный экономический рост.

Тревожности участникам рынка добавляет заявление Дональда Трампа, что он не торопится заключать сделку с Китаем. Камнем преткновения остается позиция сторон по защите интеллектуальной собственности. Вероятно, если Китай пойдет на уступки США, то торговое перемирие будет заключено в конце марта.

Фондовые индексы Юго-Восточной Азии закрылись нейтрально. Однако Shanghai снизился на 0,69% на фоне данных об объеме промышленного производства в Китае. Оно увеличилось на 5,3% при прогнозе 5,5%, что указывает на ослабление китайской экономики и может выступить опережающим индикатором снижения занятости в промышленности. Торги на европейских фондовых площадках открылись в плюсе.

«Индекс страха» опускается ниже 14 п. Фьючерс на S&P500 предвещает положительное открытие торгов. Сегодня индекс может продолжить тестирование уровня поддержки 2800 пунктов и попытаться закрепления выше. По нашим прогнозам, диапазон для S&P500 на сегодня: 2780–2830 пунктов.

Из макростатистических данных стоит обратить внимание на еженедельный отчет Минтруда по числу заявок на пособие по безработице. Прогнозируется сохранение показателя на текущем уровне 223 тыс., что указывает на несущественные изменения на рынке труда. В фокусе также данные о продажах нового жилья за январь. Ожидается, что они повысятся с 621 тыс. до 622 тыс. домов. Это сигнализирует о возможности продолжения позитивной динамики в секторе недвижимости и об усилении экономической активности.

После закрытия торговой сессии отчитается Oracle, консенсус предполагает снижение ее квартальной выручки в пределах 1–2%. Oracle предоставляет различные ИТ-услуги, причем спрос на облачные предложения компании повышается и компенсирует падение выручки в остальных операционных сегментах. Акции Oracle находятся около 52-недельного максимума, что не дает оснований рассчитывать на уверенный рост котировок.

Свои результаты опубликует и Adobe Systems. Ожидаемый рост выручки компании составляет 20–25%. Основное внимание инвесторы сосредоточат на развитии облачных решений, которые предоставляетAdobe.

Нефть поднимается к $68 за баррель и торгуется возле четырехмесячного максимума. Драйвером роста для нее выступило неожиданное снижение коммерческих запасов в США на 3,863 млн баррелей. В связи с этим опасения по поводу нарушения рыночного равновесия, которое ОПЕК+ старается поддержать сокращением добычи сырой нефти, несколько ослабли. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который может усилить оптимизм на нефтяном рынке, однако на закрепление котировок выше $68 я не рассчитываю. Диапазон для цен на нефть в краткосрочной перспективе по-прежнему $64–68 за баррель.