Индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 2470-2500 пунктов

Российский рынок акций утром в четверг торгуется разнонаправленно, индекс РТС и индекс Мосбиржи находятся в символическом плюсе. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в диапазоне 2470-2500 пунктов. Рубль символически укрепляется и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор по паре доллар/рубль составляет 65,3-65,7 руб., а евро/рубль - 74,0-74,4 руб. Значимых событий на рынке нет, до конца дня вероятна нейтральная динамика.

Сегодня состоится съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве в рамках Недели российского бизнеса. Пообщаться с участниками мероприятия и выслушать мнения экспертов собирается президент Владимир Путин. Официальная тема конечно модернизация российской экономики. Но однозначно будут затронуты и более болезненные вопросы. Санкции, возврат капитала из-за границы, низкий уровень зарплат в расчете не единицу продукции. Ну и, конечно, политика и геополитика. Например, «МТС» в рамках досудебного соглашения выплатит США около миллиарда долларов за якобы незаконные и коррупционные методы конкуренции на рынке Узбекистана. Это является свидетельством признания российским бизнес-сообществом господства американской юрисдикции, что вряд ли понравится Кремлю.

По информации из деловых кругов отказ многолетнего, с 1999 года, президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выставлять свою кандидатуру на пятый срок является серьезной победой госдепартамента США. Американцы препятствуют созданию газового ОПЕК с участием России. Стратегическая цель - открыть рынки ЕС для американского сжиженного газа. «Газпром» полагает, что 75% его экспорта должно приходиться на Европу, а 25% на Китай. Т.е. европейский рынок останется приоритетным для газового холдинга и соответственно для российского бюджета. Конкуренция на европейском рынке газа будет обостряться с каждым годом.

«Газпром» – самая дешевая российская фишка и наша основная инвестиционная идея.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари