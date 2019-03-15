Комментарии

Инвестиции Softbank и Toyota приближают Uber к оценке в $120 млрд

15 марта 2019

SoftBank и Toyota могут инвестировать $1 млрд в беспилотное подразделение Uber

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

Softbank и Toyota ранее инвестировали в бывшего конкурента Uber — сингапурский такси-сервис Grab, что указывает на потенциал развития этой индустрии. В 2018 году Toyota также вложила $500 млн в рамках сотрудничества с Uber. 

Полагаю, долгосрочные инвестиции японского автоконцерна связаны с планами трансформации его бизнеса в направлении современных технологий и городской мобильности. Участие в капитале Uber обеспечивает автомобильной компании расширение в области разработок программного обеспечения автономных технологий и увеличивают вероятность возврата на инвестиции.

Softbank стал крупнейшим акционером Uber в январе 2018 года с долей 15%, поэтому в его интересах профинансировать основной бизнес такси-сервиса, финансовые показатели которого ухудшаются в преддверии IPO. Рост доходов Uber замедлился и составил 5%, причем, по предварительным оценкам, чистый убыток вырос на 32% кв/кв, достигнув $939 млн. 

Полагаю, что сделка с SoftBank и Toyota может завершиться уже в следующем месяце, незадолго до того, как Uber проведет долгожданное IPO. Спрос со стороны крупных потенциальных инвесторов перед IPO может усилить интерес к компании, но его компании не хватит, чтобы приблизиться к желаемой оценке в $120 млрд. Дело в том, что рынок первичных размещений немного остыл из-за коррекции в декабре и сохраняющихся опасений по поводу замедления экономического роста в США. На мой взгляд, из-за растущих убытков оценка Uber выглядит завышенной, что в результате может спровоцировать дисбаланс спроса и предложения и негативно отразиться на динамике акций. На мой взгляд, справедливая стоимость компании — $60–70 млрд.


/ СИА /
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