Комментарии

Российские индексы могут консолидироваться в конце недели

15 марта 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

14 марта российский рынок закрывается с потерей более 0,5% из-за ослабления аппетита к риску. В пятницу в ходе торговой сессии ожидаю консолидацию российских индексов. Ориентир по индексу Московской биржи по-прежнему находится в диапазоне 2450-2480 п., по бенчмарку РТС - 1170-1190 п.

Акции Яндекса снизились на 1,48% после того, как интернет-холдинг был подвержен DNS-атаке из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора, что снизило скорость доступа к сервису. Тем не менее, стоит отметить, что пострадать может любая компания и любой сайт. Таким образом, реакция на такое событие должна иметь краткосрочный характер. 

Внешний фон умеренно-негативный. Спрос на рисковые активы падает. Азиатские индексы закрылись разнонаправленно. Индекс Shanghai зафиксировал падение на 1,2% на фоне слабого роста объема промышленного производства в КНР до 5,3%, против прогноза 5,5%, что указывает на ослабление китайской экономики. Европейские индексы торгуются в зеленой зоне и находятся в ожидании решения голосования по переносу даты Brexit. Американские фондовые площадки открылись в миноре на фоне слабой макростатистики. Продажи нового жилья в США составили 607 тысяч против прогноза 622 тысяч, что также указывает на замедление экономической активности.

Нефть протестировала $68 за баррель, однако сильных триггеров для закрепления выше не наблюдается. В ежемесячном отчете ОПЕК отмечается февральское снижение добычи нефти на 221 тыс. баррелей в сутки. Основная часть сокращений связана с падением добычи нефти в Венесуэле, что было ожидаемо, и не вызвало сильного оптимизма на рынке. Ориентир по нефти $65–$68 за баррель сохраняет свою актуальность в краткосрочной перспективе.

На фоне попыток роста нефтяных котировок рубль закрепляется ниже 65,5 руб./$.  Факторов роста волатильности в ближайшей перспективе не наблюдается. Ориентир по курсу доллара 65,0-66,5 руб./$ сохраняется.


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