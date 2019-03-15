Робкие «медведи» ищут идеи на российском рынке

Российский фондовый рынок к вечеру четверга снова тянет вниз, хотя стоит признать, что продавцы совсем неактивны. Индекс МосБиржи сместился к 2463 пунктам, по-прежнему есть шанс на тестирование поддержки на уровне 2450 пунктов. Хотя без катализатора рублевый индикатор так и будет балансировать в коридоре 2455-2485 пунктов. Индекс РТС находится около 1185 пунктов, вероятный диапазон торгов тут составляет 1180-1190 пунктов.

Среди лидеров снижения сегодня отметились акции «Магнита», «Аэрофлота» и «Новатэка». В положительной зоне остаются акции «НорНикеля» и «Распадской».

Сегодня будет интересно посмотреть, справятся ли американские биржи с утренним негативом из Китая, ведь сессия за океаном началась легким снижением, но вполне возможно, что настроения еще поменяются. Американской статистики вечером мало, рынок будет искать опору в отдельных корпоративных историях и динамике доходности 10-летних гособлигаций. Нефть держится в плюсе за счет совокупности положительных катализаторов, в том числе и после публикации EIA прогнозов по добыче в США на текущий год. Ожидания понижены, это дает «быкам» хорошую опору.

Российский рубль весь день почти не шевелился в парах с иностранными валютами. Доллар США второй день не отходит далеко от отметки 65,45 руб., коридор колебаний тут остается прежним – 6510-65,85. Евро не может продавить промежуточную поддержку 73,90 руб. на пути к 73,85 руб., откуда могли бы начаться новые продажи, поэтому балансирует в диапазоне 73,92-74,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари