Рынок удерживает позиции у нижней границы консолидации

В четверг российский фондовый рынок понес потери, после восстановления днем ранее. При этом внешний фон можно назвать лишь умеренно негативным. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия среды. Причиной снижения рынка можно было бы назвать динамику рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 67,4 доллара за баррель, однако в ходе сессии он вплотную подходил к отметке 68 долларов, что не приводило к активизации покупок в наших бумагах. В результате индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2458 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Русала и Магнита, потерявшие чуть более 2%. По итогам дня большинство ликвидных бумаг показало отрицательную динамику. Исключением стали акции Норильского никеля, прибавившие порядка 0,7%. Среди бумаг, показавших динамику лучше рынка, также выделим Полюс (+0,4%) и ОГК-2 (+1,1%). Отметим, что индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках коридора 2450 – 2500 пунктов и вплотную подошел к его нижней границе. В ближайшее время «медведи» могут попытаться протестировать отметку 2450 пунктов, однако текущие уровни на рынке энергоносителей могут способствовать покупкам в российских бумагах, что приведет к восстановлению рынка и попыткам возвращения к верхней границе диапазона.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, до 65,5 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, вплотную подойдя к 74 рублям. После того, как днем ранее «медведи» смогли увести доллар ниже локальной поддержки на уровне 65,5 рубля, сегодня американская валюта предпринимает попытку отыграть этот уровень, чему способствует вечерняя коррекция в ценах на нефть. Возвращение в коридор 65,5 -66 выглядит логично, так как в последнее время он выступал равновесным для спроса и предложения. Однако в ближайшее время давление на доллар будут оказывать не только цены на нефть, но и подготовка экспортеров к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке. Это может привести к тому, что «медведи» попытаются сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.



Богдан Зварич, Промсвязьбанк