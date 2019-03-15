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Курсы валют ЦБ РФ на 15 марта: 65,4201 руб/доллар США и 74,0686 руб/евро

15 марта 2019
ЦБ РФ с 16 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,4201 руб.
  • 1 евро - 74,0686 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,4558 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0180 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0073 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0892 р. (0,09%).

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