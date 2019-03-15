Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 2 731,8601 руб/1 г золота и 32,6300/1 г серебра
15 марта 2019
ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 731,8601 руб.
- 1 грамм серебра - 32,6300 руб.
- 1 грамм платины - 1 751,5699 руб.
- 1 грамм палладия - 3 265,5300 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,2101 р. (0,99%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,18%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,5500 р. (0,88%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,8601 р. (0,43%).
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