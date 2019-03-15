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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 2 731,8601 руб/1 г золота и 32,6300/1 г серебра

15 марта 2019
ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 731,8601 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,6300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 751,5699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 265,5300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2101 р. (0,99%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,18%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,5500 р. (0,88%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8601 р. (0,43%).

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