Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 2 731,8601 руб/1 г золота и 32,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 731,8601 руб.

1 грамм серебра - 32,6300 руб.

1 грамм платины - 1 751,5699 руб.

1 грамм палладия - 3 265,5300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2101 р. (0,99%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,5500 р. (0,88%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8601 р. (0,43%) .

dims

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/ СИА /

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