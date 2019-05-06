Календарь событий будущей недели: что ослабит всемогущий доллар в День Победы?

России предстоит трехдневная рабочая неделя, хотя у тех, кто работает на международных рынках, график совсем другой. Следующая неделя в мире будет насыщена событиями и ее основной темой станет инфляция и торговые балансы стран. Не обойдется также без решений по процентной ставке и публикации данных по ВВП. Далее мы расскажем о событиях детально.

Понедельник

Понедельник, 6 мая, будет по традиции спокойным и, скорее всего, без существенных новостей. Тем не менее, желающие могут обратить внимание на выходящую статистику по розничным продажам в еврозоне за март. По прогнозам аналитиков, темпы роста розничных продаж в годовом исчислении составили 2,3%, замедлившись по сравнению с аналогичным февральским показателем (но в феврале в Европе отмечался День святого Валентина, который весьма активизирует розничные продажи). Если прогноз оправдается, для курса евро будет негативный сигнал. Пара EUR/USD на будущей неделе может колебаться в диапазоне значений 1,119-1,208 долл. за евро.

Вторник

С утра во вторник, 7 мая, любители рано вставать утром могут обратить внимание на важное решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Рынок ожидает, что процентная ставка в Австралии опять останется неизменной на уровне в 1,5%. Актуальный торговый диапазон для пары AUD/USD на будущей неделе может составить 0,7-0,703 долл. США за «австралийца».

А во второй половине дня будет опубликована важная информация для России и всех россиян: данные Росстата по инфляции потребительских цен за апрель. Мы ожидаем, что годовая инфляция в апреле не превысит порога значений в 5,3-5,4%, и, если реальная инфляция окажется в этих рамках, новость может способствовать укреплению рубля. Мы ожидаем колебаний пары USD/RUB на уровнях в 64,4-65,2 руб., а пары EUR/RUB – в пределах 72-73 руб.

Среда

В среду, 8 мая, желающие могут с самого раннего утра обратить внимание на статистику по экспорту, импорту и торговому балансу Китая за апрель. Фактически торговый баланс Китая является в конечном счете опережающим индикатором для мировой экономики. Рынок ожидает, что положительное сальдо торгового баланса КНР в апреле выросло на 8,5% до $35,43 млрд. По прогнозу консенсуса аналитиков, объем импорта в Китай в апреле сократился на 4,9% в годовом исчислении, а темпы роста объема экспорта в годовом исчислении могут составить всего 2,4%. Таким образом, рынок ожидает от Китая скорее негативных сигналов, чем позитивных, хотя не исключено, что «Поднебесная» опять всех удивит более оптимистичными данными, чем предсказывали эксперты. Прогнозируем коридор значений для пары USD/CNY в 6,73-6,74 юаней за доллар.

Четверг

В четверг, 9 мая, в России отмечается один из величайших национальных праздников, День Победы, биржи и банки в этот день закрыты. Однако тем, кто работает по международному графику, и будет на своем посту даже 9 мая, советуем обратить внимание на выходящие в 15.30 (мск) данные по торговому балансу США за март. А там данные будут гораздо хуже, чем ожидается по Китаю, сальдо торгового баланса США и в марте останется отрицательным. Чем слабее окажутся вышедшие данные, тем больше они ослабят доллар.

Пятница

В пятницу, 10 мая, в России снова выходной, а работающим по международному графику не стоит расслабляться, так как в этот день выйдет достаточно важная статистика. В 11.30 (мск) Великобритания представит предварительные данные по темпам роста ВВП за 1 квартал 2019 года. Напомним, что в 4 квартале 2018 года ВВП Соединенного Королевства вырос только на 1,4% в годовом исчислении. Слабые темпы роста ВВП окажут негативное влияние на курс британского фунта стерлингов. На следующей неделе, по нашему прогнозу, пара GBP/USD покажет движения в диапазоне в 1,303-1,308 долл. за 1 фунт стерлингов.

Во второй половине дня, в 15.30 (мск), США представят статистику по инфляции потребительских цен за апрель. Напомним, что в марте темпы инфляции составили 1,9%, немного приблизившись к целевому уровню ФРС. Чем выше окажутся итоговые данные по инфляции, тем лучше будет для курса доллара США, но результат может быть практически любым.

Мы поздравляем всех россиян с наступающим днем Великой Победы и желаем всем удачи, счастья и здоровья.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»