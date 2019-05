Рубль, на старт, внимание… май!

Доллар к рублю потерял 1% стоимости в апреля, а с начала года подешевел на 7,6%

Инвесторы плавно сокращают позиции на российских площадках в преддверии майских каникул. Индекс МосБиржи к вечеру вторника торгуется около 2558 пунктов, и до закрытия вряд ли что-то изменится серьезным образом. Индекс РТС консолидируется около удобной отметки 1250 пунктов.

Апрель выдался горячим для участников торгов. Рублевый индикатор вырос на 2,3% за месяц, но на протяжении апреля неустанно обновлял максимумы, наиболее яркий из которых теперь расположен на уровне 2599 пунктов. «Быкам» не хватило уверенности закрепиться выше 2600 пунктов просто потому, что за четыре месяца покупок силы иссякли. Внешний же фон вполне позволял продолжать активничать покупателям.

Доллар США по итогам апреля в паре с рублем потерял чуть больше 1%, к концу апреля консолидируясь около 64,45 руб. В целом среднесрочный торговый канал с началом от 3 января текущего года остается в силе. С начала 2019 года «американец» подешевел на 7,6%. Евро снизился в паре с «россиянином» почти синхронно, на 1,23%, и сейчас балансирует около 72,33 руб. При этом в апреле евровалюта протестировала годовой минимум на отметке 71,80 руб. Дела у евро, прямо скажем, не очень, и здесь так же, как и в долларе, нисходящий торговый канал остается в силе.

Акции «Сбербанка» в апреле обновили пик двенадцати месяцев на отметке 247,40 руб. Бумаги «Норильского никеля» чувствовали себя потрясающе уверенно и обновили новый максимум на отметке 14796 руб. на фоне сокращения запасов никеля на LME. Сырьевые акции дорожали вслед за нефтяным ралли.

Апрель оказался впечатляющим месяцем, и хотелось бы, чтобы это чудо роста продолжилось и далее. Но май, как показывает история, редко когда дает инвесторам шанс покататься на волнах прибыли. Sell in May and go away придумали не просто так.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»