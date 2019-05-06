Рубль может остаться волатильным

Видели волатильность российской валюты в минувшую пятницу? Пора вспомнить, как может вести себя рубль, окруженный множеством неприятных новостей.

Внешняя конъюнктура для рубля сегодня не самая обнадеживающая: нефть в заметном минусе, доллар, несмотря на попытки рынка скорректироваться, все еще выглядит очень сильным и устойчивым на мировом валютном рынке.

В новостном потоке растет градус напряжения и за счет происходящего на Ближнем Востоке (Израиль), и за счет авиакатастрофы в Шереметьево, и на фоне краткосрочного «перерыва» между майскими каникулами.

Сегодняшние торги для доллара США могут состояться в пределах 65,00-65,75 руб. Евро сохранит позиции в границах 72,50-73,45 руб. Рынок «тонкий», часть инвесторов вернется только после второй волны каникул, поэтому колебания курсов на площадке могут быть резкими.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»