Негатив на азиатских рынках и в нефти заставят рынок открыться в «красном»

В минувшую пятницу котировки нефти выросли, но к понедельнику растеряли весь позитив. Пятничные торги стартовали с отметки $70,2 за баррель марки Brent. В первой половине цены снизились к $69,7, затем перешли к росту, достигли $71,3, а к закрытию торгов недели скорректировались до $70,6. Пятничный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США за неделю на две единицы, до 807 штук. Но беда пришла в выходные откуда не ждали. Президент США Дональд Трамп в привычном для себя стиле написал несколько твитов, в которых пригрозил Китаю ростом пошлин на ряд их товаров, и введением пошлин на продукцию, которая ранее ими не облагалась. И это после того, как на прошлой неделе ряд представителей США заявили, что они с Китаем близки как никогда к подписанию торгового соглашения. Заявление Трампа стало ударом для многих рынков, не стала исключением и нефть. Торги в ночь на понедельник открылись гэпом вниз, с отметки $69,3 за бочку, а к утру понедельника нефть торговалась вблизи $69, вернувшись к уровням месячной давности. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $68,3-69,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $65,9-74,7.

В пятницу большинство мировых фондовых индексов продемонстрировало рост. На этом фоне, а также благодаря растущей нефти выросли и российские акции. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,22%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,84%. Среди лидеров роста – «Полиметалл» (+1,79%) и «Сургутнефтегаз» (+1,75%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,75%. Утром понедельника, после скандальных угроз Дональда Трампа Китаю, фондовые рынки стран АТР снижались на 0,9-5,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2898 п., на 1,7% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Учитывая негатив на азиатских рынках и в нефтяных котировках, российский рынок откроется сегодня снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2550-2600 пунктов, по индексу РТС — 1230-1255 пунктов.

На фоне растущей нефти в пятницу рубль укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 65,0775 руб. (-36 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,9400 руб. (-18 коп.). Сегодня после скачка нефтяных цен вниз рубль также ждет снижение. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5-65,8 руб., для европейской валюты будет актуален уровень 72,3-73,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»