Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2540- 2570 пунктов

Российский рынок акций утром в понедельник торгуется в «красной» зоне. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи снижаются примерно на 1%. Хуже рынка, конечно, акции «Аэрофлота». На фоне вчерашней трагедии с рейсом Москва-Мурманск акции национального авиаперевозчика снижаются более чем на 2%. Однако, в принципе, это спекулятивная реакция. Эмоции скоро сойдут на нет, и котировки вернут свое. Запрета на SSJ-100 в России пока не ожидается. Кроме того, пошли разговоры, что России нужен один единый авиаперевозчик, и ясно, что им может быть только «Аэрофлот».

Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2540-2570 пунктов. Нефть марки Brent торгуется по $69,6 за баррель, снижаясь на 1,8%. На фоне падения цен на черное золото и рисков глобальной торговой войны наблюдается ослабление рубля. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,1-65,8, евро/рубль – 73,0-73,7. Евро/доллар – 1,119.

Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд с 10% до 25%. Более того, он пригрозил в ближайшее время ввести 25%-е тарифы на дополнительные товары на $325 млрд. Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Некоторые эксперты не исключают, что слова Трампа – способ оказать дополнительное давление. Как пишет The Walls Street Journal, китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики Трампа.

Наше мнение, что ситуация очень тревожная, мир может столкнуться с кризисом сопоставимым с обвалом 2008 года. Особенно если торговая война совпадет с банкротством какой-либо уважаемой финансовой компании типа Deutsche Bank. S&P ниже 2000 пунктов и нефть по $30 может стать реальностью. Трампу, в принципе, все равно, он глобальную экономику не любит. А вот финансистам и инвесторам в акции по всему миру придется не сладко. Мы внимательно следим за развитием событий и призываем инвесторов к осторожности.

В качестве защитного инструмента от кризиса мы традиционно рекомендуем привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Наша оценка дивидендов – 7,6 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 19%.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра «Альпари»