Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 мая: 2 670,4700 руб/1 г золота и 31,1400/1 г серебра
6 мая 2019
ЦБ РФ с 1 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 670,4700 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1400 руб.
- 1 грамм платины - 1 866,0000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 842,6299 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,7500 р. (0,14%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0000 р. (0,00%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,5000 р. (0,24%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
189,8400 р. (6,26%).
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