Среднесрочный ориентир для рубля – 63-66 за 1$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 6 мая российский рынок акций пережил падение в связи с резким ухудшением внешнего фона. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов просел на 0.9% до 2558 п. Долларовый бенчмарк РТС собирается финишировать с потерей 1% в области 1235 п. Закрытие фондовых индексов сегодня, скорее всего, пройдет на текущих уровнях или ниже в зависимости от того, как откроются торги в Штатах.

Темой дня сегодня является инцидент в Шереметьево с самолетом SSJ авиакомпании Аэрофлот. Между тем акции Аэрофлота подешевели на 1.6% до 95 рублей за штуку. Акции авиапроизводителя самолетов SSJ, ОАК, практически не потеряли в стоимости. Полагаю, что инвесторы должны дождаться результатов официального расследования авиапроисшествия с тем, чтобы оценить его возможное влияние на акции обеих компаний.

Нефть Brent в моменте спускалась ниже $70 за баррель на опасениях замедления мировой экономики из-за повышения рисков срыва торговой сделки между США и КНР вследствие угрозы Дональда Трампа поднять пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Между тем пока нефть Brent не закрепилась ниже $70 за баррель поддаваться паническим настроениям рано. Среднесрочный диапазон по нефти остается прежним $70-75 за баррель, но в случае закрепления ниже $70 за баррель дальнейшее падение цен на нефть станет неизбежным.

Курс доллара США в понедельник 6 мая на ухудшении внешней конъюнктуры сходил к 65.5 руб./$, после чего быстро вернулся к 65.2 руб./$. Такая легкая реакция рубля на глобальное падение обусловлена тем, что в ходе праздничных сессий рубль на тонком рынке уже успел существенно сдать позиции и имел незначительный потенциал к ослаблению на краткосрочном промежутке времени. Среднесрочный ориентир для рубля – 63-66 за 1$ и 72-74 за 1€.