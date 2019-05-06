Евро обрел поддержку от кросс-пары евро/фунт

На торгах в Европе основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США. Японская йена одна выступает защитным активом. Британский фунт в лидерах по снижению. За счет этого евро получил временную поддержку от кросс-пары евро/фунт. Фунт снизился с 1,3175 до 1,3094 (-81 п.), евро/фунт вырос с 0,8489 до 0,8552 (+63п.), евро торгуется на уровне 1,1197.

Йена укрепилась и торгуется в плюсе на фоне бегства от рисков. Интерес к рисковым активам снизился после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на китайский импорт. Американский журналист написал в своем «Твиттере», что вице-премьер Лю Хе из-за этого отказался ехать на переговоры.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговорщики готовятся к поездке в США для торговых переговоров. Китай надеется, что США смогут пойти им навстречу на торговых переговорах. Градус накала снизился, но инвесторы все еще опасаются эскалации торгового конфликта. Я придерживаюсь утреннего прогноза на снижение с целью 1,1156.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»