Комментарии

Евро обрел поддержку от кросс-пары евро/фунт

6 мая 2019

На торгах в Европе основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США. Японская йена одна выступает защитным активом. Британский фунт в  лидерах по снижению. За счет этого евро получил временную поддержку от кросс-пары евро/фунт. Фунт снизился с 1,3175 до 1,3094 (-81 п.), евро/фунт вырос с 0,8489 до 0,8552 (+63п.), евро торгуется на уровне 1,1197.

Йена укрепилась и торгуется в плюсе на фоне бегства от рисков. Интерес к рисковым активам снизился после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на китайский импорт. Американский журналист написал в своем «Твиттере», что вице-премьер Лю Хе из-за этого отказался ехать на переговоры.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговорщики готовятся к поездке в США для торговых переговоров. Китай надеется, что США смогут пойти им навстречу на торговых переговорах. Градус накала снизился, но инвесторы все еще опасаются эскалации торгового конфликта. Я придерживаюсь утреннего прогноза на снижение с целью 1,1156. 

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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