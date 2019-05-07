Наибольшее падение продемонстрировали акции Северстали, Аэрофлота и Транснефти

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 6 мая на российском рынке акций завершаются в минусе, потеряв более 0,6%, на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Наибольшее падение среди голубых фишек продемонстрировали акции Северстали (-2,2%), Аэрофлота (-2,1%) и Транснефти (-1,8%). По моему прогнозу, сессия 7 мая откроется в красной зоне. Ориентир по рублевому индикатору Мосбиржи: 2540–2570 пунктов, по долларовому РТС: 1230–1250.



На падающем рынке акции ММК выросли на 0,7%. В индустриальном парке компании в Магнитогорске был введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей, который поспособствует диверсификации экономики Челябинской области.



Внешний фон негативен, что связано с обострением опасений участников рынка по поводу эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином вместо ожидавшегося ранее заключения соглашения по взаимной торговле. Азиатские площадки закрылись с потерями в размере 2,9–5,6%. Европейские фондовые индексы упали на 1,4%. Американский рынок в первой половине торговой сессии снижается примерно на 1%. «Индекс страха» опускается до 16,3 пункта после импульсивного скачка с 13 до 18 пунктов. На этом фоне нефть отыгрывает падение до $68,89 за баррель и торгуется в районе $71. Среднесрочно по ценам на углеводородное сырье сохраняется диапазон $70–75. Из него нефть не выйдет при отсутствии дополнительных негативных триггеров.



Пара USD/RUB поднялась выше 65 на фоне падения нефтяных котировок и отсутствия локальных факторов поддержки. Среднесрочный ориентир по курсу доллара США составляет 64–66 руб./$, ожидания по курсу евро — 72–74 руб./€.

