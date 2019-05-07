Рынок остался в минусе

Российский фондовый рынок в понедельник провел невпечатляющие торги, но внутри майских каникул им сложно было бы быть другими. Низколиквидные площадки вкупе с довольно мрачным внешним фоном не оставили ключевым индикаторам шанса. Индекс МосБиржи в результате сессии 6 мая снизился в область 2570 пунктов и может спуститься дополнительно на 1-1,5%. Индекс РТС также отступает и уходит в область 1240 пунктов. Здесь есть объективный шанс на скольжение в сторону 1230 пунктов.

К привычным реакциям и адекватным объемам российские площадки вернутся в десятых числах мая, когда россияне отдохнут на каникулах.

Акции «Аэрофлота» в понедельник закономерно падают из-за катастрофы в Шереметьево. Минор в бумагах авиакомпании может сохраниться на несколько дней, ориентир для «медведей» - 91-92 руб.

Доллар США сегодня рос, вынуждая рубль отступать к 65,50, но движение не оказалось эффективным, и к вечеру торги проходили вокруг 65,30 руб. Вряд ли до завершения майских праздников рубль будет демонстрировать сколько-нибудь выраженное движение.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»