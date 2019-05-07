Уровень 2550 пунктов пока удерживает рынок

Вторую майскую неделю российский фондовый рынок начал со снижения, чему способствовал негативный внешний фон. Так, основным поводом к продажам могло стало общее ухудшение настроений инвесторов и их отношения к высокорисковым активам, чему способствуют опасения относительно заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Это привело к падению западных площадок. К вечеру в Европе основные индексы теряли более 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8%. При этом рынок энергоносителей смог практически полностью отыграть утренние потери. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2571 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции Северстали и Аэрофлота, потери которых превысили 2%. Лучше рынка торговались бумаги МосБиржи и «префы» Башнефти, прибавившие 1,1% и 1,3% соответственно. Открытие торгов прошло в «красной» зоне на фоне обострения отношений между США и Китаем. Это спровоцировало волну продаж в наших акциях, а индекс МосБиржи в первой половине торгов вплотную подходил к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 2550 пунктов.

Однако восстановление цен на нефть и частичный отыгрыш потерь на западных площадках способствовали возвращению покупателей в российские бумаги. В результате к концу сессии рынку удалось скомпенсировать большую часть потерь. При этом «медведям» вновь не удалось изменить техническую картину. Поддержка на уровне 2550 пунктов пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции. Однако, ухудшение ситуации в переговорах между США и Китаем может привести к усилению продаж и переходу рынка в диапазон 2500 – 2550 пунктов. Отметим, что даже в этом случае говорить о полноценном развороте и начале снижения преждевременно.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь понес потери. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро подтянулся на 0,1%, достигнув 73 рублей. Отметим, что американской валюте удалось закрепиться выше 65 рублей, а данная отметка теперь перешла в разряд поддержек. В результате это может стать сигналом к продолжению роста доллара. Так, уже в рамках этой недели «быки» могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка