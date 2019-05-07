Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода
7 мая 2019
Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по первому купону биржевых облигаций серии 002Р-02 в объеме 448 700 000 рублей.
Параметры выпуска серии 002Р-02 — ISIN: RU000A0ZZRB0, идентификационный номер: 4В020201326В002Р от 25.10.2018, объем эмиссии — 10 млрд. рублей, дата размещения — 30.10.2018, дата погашения — 01.11.2021. Дата начала первого купонного периода — 30.10.2018, дата окончания — 01.05.2019, текущая ставка купона — 8,95%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.
Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.