На мировых рынках в понедельник не было позитива

Мировые фондовые рынки вновь оделись в «красное». Опасения, что переговоры США и Китая по выходу из торговой войны завершатся безрезультатно, вновь на повестке дня. Трамп обещает повысить пошлины на ряд китайских товаров до 25%, и это может снова обострить отношения двух великих держав, а также замедлить темпы их экономического роста. По итогам понедельника индекс Dow 30 понизился на 0,25%, немного сильнее упал индекс S&P 500, на 0,45%, а индекс Nasdaq упал еще больше, на 0,5%. Азиатские фондовые индексы на утренних торгах сегодня в подавляющем большинстве тоже ушли в минус.

Российские фондовые индексы также снижались, но не только по внешним, но и по внутренним причинам. Индекс РТС в понедельник потерял 0,22%, а индекс Московской биржи понизился менее значительно, на 0,05%. Авиакатастрофа в Шереметьево, в которой погибли десятки людей, создала на рынке негативный фон, на котором акции компании «Аэрофлот» упали на 1,82%, а акции «Объединенной авиастроительной корпорации», в которую входит производитель самолетов SSJ-100, упали менее существенно, только на 0,07%, но это связано с их низкой ликвидностью. Сегодня при открытии ожидаем нового снижения российского фондового рынка, хотя, скорее всего, оно будет не слишком резким. Индекс РТС ожидаем сегодня в диапазоне в 1230-1290 пунктов, а индекс МосБиржи на уровнях в 2500-2550 пунктов.

Цена нефти Brent в понедельник выросла на 0,89%, до $71,2 за баррель, а цена техасской WTI — на 1,2% до $62,65 за баррель, что, скорее всего, связано с отменой исключений из американского эмбарго против иранской нефти со 2 мая. Мы прогнозируем цену барреля Brent на сегодня в коридоре $70-71.

Рубль при открытии торгов может снизиться. Ожидаем колебаний рублевых пар сегодня в рамках 65-66 руб. за доллар и 72,6-73,8 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»