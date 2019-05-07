У рубля пока нет драйверов для роста

В понедельник, 6 мая, доллар и евро довольно уверенно двигали рубль вниз. К закрытию торгов в понедельник курс доллара США расчётами «завтра» поднялся на 15 коп. (+0,23%), до 65,23 руб., а евро смог укрепиться по отношению к рублю на 13 коп. (+0,17%), до 73,07 руб. Отметим, что в период майских праздников и короткой рабочей недели доллар и евро смогли вернуться на уровни конца марта: доллар – выше 65 руб., а евро – выше 73 руб.

Мировые рынки с начала мая обеспокоены перспективами провала затяжных переговоров между Китаем и США и, соответственно, возможностью раскручивания нового витка торговой войны. Трамп угрожает повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%, а представители Китая, по сообщениям СМИ, не торопятся начинать в таких условиях новый раунд переговоров. Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево, случившаяся 5 мая и унесшая жизни 41 человека, также добавила негативного фона рублю. Существенных драйверов для укрепления российской валюты пока нет.

Цена на нефть марки Brent в понедельник выросла на 0,89%, до $71,2 за баррель. Рынок, по-видимому, ожидает сокращения предложения нефти после отмены исключений для восьми стран из американского эмбарго против Ирана со 2 мая. Однако новости о возможном провале переговоров Китая и США также заставляют рынок волноваться. Сегодня с утра цена Brent опять вернулась к падению и снижается на 0,4%.

Сегодня при открытии торгов можем увидеть новое движение рубля вниз. Мы снова повысили прогнозы: по паре доллар/рубль до 65-66 руб., а по паре евро/рубль до 72,6-73,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»