Комментарии

Эффект позитивной сезонности текущего счета исчерпал себя

7 мая 2019

Несмотря на рост нервозности на глобальных рынках, резкого увеличения активности в российской валюте пока не наблюдается. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 65-65,50 руб/долл. Если рассматривать всю группу валют развивающихся стран в целом, то видим, что большинство валют EM вчера находились под умеренным давлением – российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились за сутки против доллара на 0,2-0,8% - но, как видим, масштабы этого давления сравнительно невысоки.

Внешние условия продолжают оказывать определяющее влияние на краткосрочные колебания российской валюты, поэтому именно общий риск-аппетит на глобальных рынках, вероятно, будет ключевым драйвером для рубля в ближайшее время. С точки зрения фундаментальных предпосылок, то мы продолжаем считать, что при текущих ценах на нефть и макропоказателях рубль по-прежнему умеренно недооценен, однако реализация этого потенциала в условиях отсутствия выраженного спроса в активах EM крайне затруднительна.

Еще один фактор, оказывающий поддержку рублю с начала года, - сезонно сильный счет текущих операций, однако и он уже практически исчерпал себя. С середины второго квартала сальдо текущего счета традиционно снижается, и в ближайшие месяцы объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать размер положительного сальдо счета текущих операций.

В текущих условиях по паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на уровни вблизи 65-65,50 руб/долл.

Михаил Поддубский Главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"


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