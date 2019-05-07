Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2570- 2590 пунктов

Российский рынок акций утром во вторник торгуется без единой динамики. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи в символическом плюсе. Ситуация выглядит стабильной, а вероятность новых санкций из-за свары России, Китая и США в Венесуэле низка. Нефть сорта Brent торгуется по $70,87 за баррель, снижаясь на 0,5%. Рублевые пары – около нуля. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,0-65,4, евро/рубль – 72,9-73,3 . Мы по-прежнему рекомендуем ждать отсечек и не паниковать, дивиденды лишними не будут. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2570-2590 пунктов.

Morgan Stanley подаст в российский Центробанк заявление о прекращении банковской деятельности в России в первом квартале 2020 года. Инвестиционный банк также откажется от брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидирует соответствующие подразделения. Часть сотрудников ликвидируемых подразделений ждет перевод в Лондон, часть — сокращение. Представительство Morgan Stanley в России появилось в 1994 году.

В 2015 году об уходе с российского рынка объявил Royal Bank of Scotland, специализировавшийся на обслуживании крупных корпоративных клиентов. В том же году закрыл свой инвестбанковский бизнес Deutsche Bank. В 2016 году свернул свою работу в России Barclays. В 2018 году, как писал Bloomberg, провел сокращения сотрудников в российских подразделениях Credit Suisse, двумя годами ранее прекративший обслуживание российских счетов состоятельных клиентов.

В принципе, вот именно так и выглядят санкции – российские компании потеряли инвестиции, а котировки акций российских предприятий и банков сильно занижены. То есть россияне беднее, чем могли бы быть. Можно, конечно, ругать ваучерную приватизацию или народные IPO, однако в России много мелких акционеров и им, однозначно, не безразлична стоимость их долей. Вместе с тем, с нашей точки зрения, уход из России сейчас это плохой выбор. Новая политика ФРС однозначно должна порадовать emerging markets, российский рынок один из самых дешевых в мире. Глобальная финансовая компания просто обязана присутствовать в шестой экономике мира. А санкции? С нашей точки зрения, они скоро пойдут на спад.

Евро/доллар – 1,12. Конфронтация США и Китая в центре внимания, завтра ключевой день. Визит в США вице-премьера Лю Хэ. Если его не будет в составе делегации, то это будет означать, что конфронтация в силе, а значит, возможно новый глобальный кризис не за горами.

Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра «Альпари»