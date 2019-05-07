Сильные макроданные Китая и США не способствуют конструктивным переговорам

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 6 мая на американских фондовых площадках завершились умеренным снижением. Dow Jones опустился на 0,25%, до 26438,48 пункта, NASDAQ Composite — на 0,5%, до 8123,29 пункта, S&P500 — на 0,45%, до 2932,47 пункта. Наибольшее падение зафиксировано в сырьевом (-1,38%), промышленном (-0,97%) и технологическом (-0,82%) секторах. Сектор здравоохранения оказался единственным, показавшим положительную динамику (+0,58%).

Финансовые результаты Sysco Corporation за третий квартал 2019 финансового года оказались неоднозначными. Выручка компании увеличилась на 2,2% год к году, до $14,66 млрд, тогда как ожидался показатель на уровне $14,77 млрд. При этом чистая прибыль составила $440,1 млн, или $0,79 на акцию на скорректированной основе при прогнозе $0,70. Этот результат достигнут благодаря обслуживанию клиентов на высоком уровне в совокупности со сбалансированным управлением расходами.

Настроения на мировых площадках смешанные. Оптимизма участникам рынка добавляет заявление вице-премьера Китая Лю Хэ о намерении продолжить торговые переговоры с США 9-10 мая. Тем не менее вероятность быстрого достижения договоренностей между Пекином и Вашингтоном уменьшается. Обе страны получили поддержку со стороны лучших, чем ожидалось, корпоративных прибылей, а также более сильных макроданных. В результате заметно улучшились их переговорные позиции, а стремление цепляться друг за друга как за спасательный круг ослабло.

Азиатские площадки восстанавливаются после вчерашней панической распродажи и прибавляют более 0,5%. Исключение составил японский Nikkei, который после выходных упал на 1,5%. Европейские площадки открылись разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 торгуется в красной зоне возле 2925 пунктов. Наш ориентир по индексу широкого рынка на сегодня: 2900–2940 пунктов.

Из макростатистики стоит обратить внимание на мартовские данные по открытым вакансиям (JOLTS). Ожидается рост показателя с 7,087 млн до 7,350 млн. Совпадение фактического результата с прогнозным станет еще одним индикатором благополучного состояния рынка труда, который поддерживает американскую экономику.

После закрытия основной торговой сессии отчет представит гигант игровой индустрии Electronic Arts. Согласно прогнозу, выручка в четвертом квартале 2019 финансового года может упасть на 24% в годовом сопоставлении, а прибыль сократится примерно на 50%. Популярность Fortnite негативно сказывается на продажах новых игр компании.

По Western Union ожидается падение выручки почти в два раза, в основном за счет снижения объемов операций между физическими лицами. Также прогнозируется уменьшение прибыли на 4,5% год к году из-за высоких издержек на расширение цифровой платформы с целью активизации роста транзакций в будущем.

Цена на нефть консолидируется возле $71 за баррель. Вечером рынок оценит еженедельные данные API по запасам сырой нефти. Их рост выше 6,81 млн баррелей способен оказать краткосрочное давление на нефтяные котировки. Тем не менее среднесрочный диапазон для черного золота $70–75 за баррель сохраняет актуальность.