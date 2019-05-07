Центробанки скупают золото на пороге мировых проблем

Золото пока не может вернуться в область $1300 за тройскую унцию, но, думается, это просто вопрос времени. Во вторник, 7 мая, золото торгуется по $1284,70 и слегка подрастает. Однако пока доллар силен, а общее отношение инвесторов к риску очень спокойное, сложно ожидать врачебной динамики в «золотых» ценах. Краткосрочно в золоте актуален «боковик» с границами $1280-1290.

Как показывают данные Всемирного совета по золоту, за январь-март 2019 года мировые Центробанка нарастили покупки драгоценного металла до шестилетнего максимума. В первом квартале мировые запасы золота увеличились на 68% или на 145,5 т. Россия, к слову, возглавляет сейчас список стран, наиболее активно приобретающих золото. Еще один энергичный покупатель драгметалла - Китай.

С одной стороны, активная работа мировых ЦБ - это фактически замещение динамики в физическом спросе на золото, и это хорошо для котировок драгоценного металла. С другой, повышенный спрос на золото может означать ожидание негативного сценария развития событий в мире - от эскалаций конфликтов на Ближнем Востоке до глобальных торговых разногласий.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»