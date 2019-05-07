Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 мая: 2 685,6799 руб/1 г золота и 30,7800/1 г серебра
7 мая 2019
ЦБ РФ с 7 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 685,6799 руб.
- 1 грамм серебра - 30,7800 руб.
- 1 грамм платины - 1 795,9900 руб.
- 1 грамм палладия - 2 854,6699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,2100 р. (0,57%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3600 р. (1,16%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
70,0100 р. (3,75%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,0401 р. (0,42%).
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