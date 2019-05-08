Рубль удержал позиции

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка

Во вторник российский рынок сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, чему способствовал внешний фон. Так, поводом к продажам в наших акциях послужило возобновление негативной динамики на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 70 долларов за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 1,2% и 1,3% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск. индекс МосБиржи потерял 0,8%, вернувшись в район 2560 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Башнефти, упавшие более чем на 5,5% на дивидендных новостях. Компанию им составили Татнефть и Лукой, снижение которых составило 2,5% и 1,9% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2 и Мосэнерго, прибавившие 3,6% и 2%. Последние декады апреля и начало мая российский рынок провел в узком диапазоне между уровнями 2550 и 2590 пунктов. При этом все попытки выхода за его границы оказались неудачными. И если отметка 2590 – слабое сопротивление, то уровень 2550, который выступал предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале, является уверенной поддержкой. Однако тот уровень неопределенности, который наблюдается на рынках в связи с возникновением проблем в переговорах по торговому соглашению между США и Китаем, в дальнейшем может способствовать углублению коррекции и переходу индекса МосБиржи в диапазон 2500 – 2550 пунктов. Отметим, что в ближайшие дни инвесторы будут осторожны в своих действиях, ожидая результатов очередного раунда переговоров по торговому соглашению, который состоится в Штатах 9 и 10 мая.



На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенное снижение цен на нефть, рубль укрепил свои позиции. И если доллар понес лишь символические потери, удержав позиции выше 65,2 рубля, то евро снизился на 0,2%, уйдя ниже 73 рублей. Отметим, что кроме снижения рынка энергоносителей, негативом для рубля могла стать и динамика валют развивающихся рынков. Однако российской валюте удалось не только удержать позиции, но и укрепиться. При этом, с технической точки зрения, доллар закрепился выше уровня 65 рублей, который теперь выступает ближайшей поддержкой, что может говорить в пользу дальнейших попыток роста американской валюты.