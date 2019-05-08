Внешний фон продолжит задавать тон на российском рынке

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 7 мая на отечественном фондовом рынке завершаются падением в пределах 0,8%. Полагаю, что завтра российские индексы попытаются стабилизироваться. Большое влияние на динамику акций продолжат оказывать движения на мировых площадках. Диапазон для рублевого индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: 2540–2570 пунктов. Ориентир по долларовому РТС: 1230–1250 пунктов.

Наибольшие потери сегодня понесли акции Татнефти (-2,9%), ЛУКОЙЛа (-1,9%) и Роснефти (-1,5%). Несмотря на общую тенденцию к снижению, в лидеры роста вышел Магнит, чьи котировки прибавили 1,6% на новости о том, что компания расширяет каналы продаж за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в Краснодаре покупателям будет предложена доставка товаров на дом. Таким образом, Магнит активизируется в направлении e-grocery, выходя на региональные рынки.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские площадки закрылись разнонаправленно, европейские и американские индексы демонстрируют снижение в пределах 1,0–1,5%. Негатив на американском рынке сохраняется, хотя статданные по рынку труда оказались весьма сильными. Число открытых вакансий в США в марте выросло до почти рекордных 7,49 млн, что свидетельствует о сохраняющемся желании компаний нанимать сотрудников, даже несмотря на обеспокоенность по поводу ослабления экономической активности.

Нефть торгуется ниже $70 за баррель на фоне опасений насчет эскалации торгового конфликта между Китаем и Штатами. Тем не менее запланированные на 9 и 10 мая переговоры состоятся, так что на данный момент я не вижу значимых факторов для дальнейшего падения нефтяных котировок. Краткосрочное давление на них также оказывает понижение прогноза Еврокомиссии по цене на черное золото в текущем году до $69,2 с осенних $80,6. При этом среднесрочно нефть останется в границах $70–75 за баррель.

Российский рубль не демонстрирует выраженной динамики в паре с долларом: USD/RUB торгуется у 65,2. Ориентир по курсу доллара США к рублю: 64–66, по курсу пары EUR/RUB: 72–74.