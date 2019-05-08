Комментарии

«Медведи» руководят рынком

8 мая 2019

Российские инвесторы к вечеру отправили ведущие биржевых индексы в «красную» зону после покупок утром и стабильного топтания на месте днем. Индекс МосБиржи спустился к 2567 пунктам и может проследовать далее в область 2550 пунктов, раз в преддверии второй волны майских каникул мало кто хочет активно торговать. Индекс РТС отступил к 1240 пунктам, следующий «медвежий» привал может случиться около 1230 пунктов.

В бумаги «Магнита» пришел долгожданный драйв. Так и хочется сказать «а мы знали», но воздержимся пока. Сегодня акции поднялись к двухмесячному пику на уровне 2865 руб. Недельный график впервые за долгое время дает сигнал к росту, и чем дольше бумага останется в плюсе, тем стабильнее будет тренд. Есть шанс, что покупатели захотят в течение ближайших суток зафиксироваться около 3850 руб., но следующей целью подъема является рубеж 3960-4000 руб., поэтому здесь развилка мнений совершенно неоднозначная.

Акции «Башнефти» во вторник попали в лидеры распродаж из-за фундаментального фона: совет директоров компании оставил дивидендные выплаты на уровнях прошлого года, чем расстроил участников торгов и поставил бумаги «Башнефти» под «медвежий» удар. Пара дней может потребоваться инвесторам для анализа ситуации, а затем бумаги с большой долей вероятности начнут отскок.

Рубль пока нейтрален. Доллар США к вечеру вторника снижается к 65,16 руб., активность в паре незначительная, несмотря на новую волну продаж в нефти. Данные по апрельской инфляции в РФ (0,3% м/м) оставили рынок равнодушным. Евро корректируется после недавнего подъема в область 73,0 руб., но по-прежнему смотрится достаточно слабо. Более-менее привычная активность вернется в рублевые пары после 10 мая.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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