Акции «Башнефти» в лидерах падения

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 7 мая российский рынок акций консолидируется с незначительными изменениями. Рублевый фондовый индекс МосБиржи снизился на 0.4% до 2570 п., долларовый бенчмарк РТС демонстрирует нулевую динамику в области 1245 п. Предполагаю, что закрытие произойдет в диапазоне 2570-2580 пп. по индексу МосБиржи и вблизи 1250 п. по индексу РТС.

В лидерах падения сегодня акции Башнефти. Обыкновенные акции Башнефти в ходе торгов потеряли около 5%, привилегированные опустились более чем на 7.5%. Поводом к снижению стали дивиденды за 2018 год. Компания приняла решение сохранить размер дивидендных выплат на уровне предшествующего года - 28,235 млрд рублей, что должно обеспечить около 7.5% годовой дивидендной доходности по обыкновенным акциям и чуть более 8.5% по привилегированным. В то же время инвесторы рассчитывали на более высокую доходность, поэтому начали распродавать акции на новостях о дивидендах.

Настроения на внешних площадках между тем остаются смешанными. Участники рынков находятся в ожидании разрешения торгового конфликта между США и КНР. Правительство Китая подтвердило участие в торговых переговорах 9 и 10 мая, тогда как администрация Трампа не оставляет намерений повысить импортные пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Таким образом, инвесторы стали в меньшей степени надеяться на скорое урегулирование торговых разногласий, однако немного успокоились по сравнению со вчерашним днем. Нефть Brent продолжает колебания в среднесрочном коридоре $70-75 за баррель.

Курс доллара США 7 мая во второй половине дня съехал к отметке 65 руб./$. В ближайшие дни, по всей видимости, рубль сохранит колебания в области 63-66 за 1$ при поддержке цен на нефть и в отсутствие дополнительных внешних шоков. Ориентир для курса евро – 72-74 руб./€.