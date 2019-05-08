Противоречивый внешний фон настраивает рынки на снижение

Во вторник большинство основных мировых фондовых индексов снизилось на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем, и росте неопределенности по заключению торгового соглашения между двумя странами. На этом неблагоприятном фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,57%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 0,62%. Среди лидеров снижения – «Русснефть» (-1,95%) и «Татнефть» (-1,93%). Американский Dow 30 снизился при этом на 1,79%. Утром среды рынки стран АТР дружно снижались на 0,5-1,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2891 п., вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Снижающиеся азиатские рынки и растущие котировки нефти задают противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может начать торги нейтрально, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2540-2590 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов.

После роста в понедельник, во вторник нефтяные котировки снизились. Торги стартовали с отметки $70,8 за баррель марки Brent, росли утром до $71, после чего к вечеру снизились к $69,1, а к концу дня немного восстановились до $69,3. Отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти за неделю на 2,8 млн баррелей после роста на 6,8 млн баррелей неделей ранее. Утром среды котировки нефти чуть подросли, и находились вблизи $69,9 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $69,1-70,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $68,5-74,7. Сегодня вечером статистику по изменению запасов нефти за неделю опубликует Управление энергетической информации США. Напомним, что неделей ранее они выросли на 9,9 млн баррелей.

Вслед за рынком акций и нефтью накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,4075 руб. (+18 коп.), а европейская валюта выросла до 73,1500 руб. (+8,5 коп.). Утреннее восстановление нефтяных цен способно сегодня приостановить снижение рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,8-66,1 руб., для европейской валюты — 72,4-73,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»