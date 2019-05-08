Рубль слабеет в преддверии длинных выходных

Вторник, 7 мая, для курса рубля принципиально ничего не изменил. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «на завтра» опять вырос, на этот раз на 12 коп. (+0,19%), до 65,35 руб., а евро подорожал к рублю поменьше, всего на 8 коп. (+0,1%), до 73,14 руб. Перед длинными выходными трейдеры фиксировали прибыль и перекладывались в валюту.

Неопределенность с будущим переговоров между США и Китаем оказывает негативное давление на мировые рынки. Однако сегодня утром в КНР вышла статистика по экспорту, импорту и торговому балансу за апрель. Как это часто бывает, китайская статистика разошлась с прогнозами международного консенсуса аналитиков. Экспорт китайских товаров оказался хуже прогноза и снизился на 2,7%, хотя рынок ожидал снижения только на 2,3%. Но зато импорт Китаем сырья, технологий и товаров в апреле вырос на 4%, хотя аналитики предсказывали сокращение импорта в Китай примерно на такую же величину. Скорее всего, «Поднебесная» осуществляет замещение поставок товаров и сырья из США и, возможно, из стран Запада поставками из России и других быстроразвивающихся стран. По крайней мере, согласно статистике китайского таможенного ведомства, товарооборот Китая и России в апреле достаточно неплохо вырос – на 5,8%, до $33,17 млрд.

Цена на нефть сорта Brent на ICE 7 мая упала на 2,7%, до $69,3 за баррель, пробив вниз значимую поддержку в $70. На рынок нефти влияют противоречивые настроения: с одной стороны, опасения замедления роста экономики Китая и мирового спроса на нефть, с другой стороны, ужесточение антииранского нефтяного эмбарго. Однако сегодня утром цена Brent снова начала расти и прибавляет 0,73%.

На открытии торгов сегодня рубль, вероятнее всего, опять ослабнет. Мы пока сохраняем прогнозы: по паре доллар/рубль – на уровне в 65-66 руб., а по паре евро/рубль - 72,6-73,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»