Комментарии

Российский рынок будет отыгрывать негатив на мировых фондовых площадках

8 мая 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Накануне торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста в первом эшелоне стали акции ОГК-2 (+3,37%). Аутсайдерами на новостях о дивидендах оказались префы Башнефти (-8,44%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00–65,50.

Сегодня в фокусе падение на мировых фондовых рынках. Биржи негативно отреагировали на намерение американской администрации повысить пошлины на китайские товары. Китай обещает ответить на это усилением протекционизма. Новость сама по себе не несет угрозы для американской экономики, поскольку стимулирует внутреннее производство товаров на рынке объемом не менее $500 млрд, который сейчас занимает Китай. Разумеется, локализация производства требует инвестиций, многократно превышающих годовой объем производства товаров, а также времени, поэтому краткосрочный эффект от повышения пошлин неблагоприятен. Однако, возможно, Пекин и Вашингтон все же договорятся, а угроза повышения пошлин — это лишь средство давления на Китай. 

Полагаю, что сегодня российский рынок будет отыгрывать внешний негатив, и в ближайшие торговые дни динамика останется отрицательной. Коррекция рынка окажет негативное влияние на рубль, курс USD/RUB может превысить 66, если цена на нефть продолжит снижение.

Ожидаю снижение в пределах 2%. Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2520–2560 п., ориентир по паре USD/RUB: 65,50–66,50.


/ СИА /
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