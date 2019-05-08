Последний шанс разрешить торговые противоречия

Приближается, пожалуй, ключевой раунд торговых переговоров между двумя ведущими экономиками мира. Еще в конце прошлой недели инвесторы воспринимали предстоящий раунд торговой дискуссии как формальность и ждали объявления даты саммита лидеров США и Китая, на котором должно было состояться подписание полноценной торговой сделки, однако за несколько дней ситуация изменилась. За счет большого числа комментариев в СМИ в последние два дня получено заметно больше информации о том, почему ситуация так резко скорректировалась, нежели было на начало недели. Вчера торговый представитель США Р.Лайтхайзер отметил, что китайская сторона единолично внесла существенные корректировки в рабочий вариант соглашения (настолько существенные, что «их можно было бы приравнять к отмене договоренностей»). Согласно комментариям в СМИ речь идет о вопросе защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний в Китае – первоначальная договоренность сторон требовала изменения законодательства страны, но, вероятно, данные требования вызвали явно негативную реакцию у политбюро.

Если в начале недели можно было рассматривать ситуацию как очередной резкий ход в переговорной стратегии американской стороны, то сейчас ситуация видится скорее как ответ на изменение ранее заключенных договоренностей от оппонента. Таким образом, стартующие завтра торговые переговоры (завтра в Вашингтон прибывает вице-премьер Китая Лю Хе) являются последней возможностью сторон договориться об отсутствии обещанного в пятницу повышения импортных пошлин (возможно, хотя бы временном смещении даты их введения). Нервозность на глобальных рынках возрастает, и дальнейшее состояние риск-аппетита в первую очередь будет определяться ходом переговоров.

Российский рынок акций вчера продемонстрировал умеренное снижение на 0,6% по индексу Мосбиржи. Уже более месяца индекс находится в диапазоне 2540-2600 пунктов, и, учитывая слабый риск-аппетит на рынках, сегодня ожидаем снижения индекса ближе к нижней границе диапазона. Фундаментально видим потенциал для возобновления роста российского рынка, однако краткосрочные перспективы в первую очередь определяются внешним фоном.

Михаил Поддубский, Главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"