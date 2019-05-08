Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2550-2580 пунктов

Российский рынок акций открылся в смешанной динамике. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи в «красной» зоне. Негативная конъюнктура внешних торговых площадок компенсируется ростом цен на нефть. Кроме торговой войны США и Китая есть и другие политические вопросы, которые могут оказать влияние на котировки акций и динамику основных валютных пар. Состоявшийся третьего мая телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвал новый взрыв антитрамповской риторики. Хейтеры Трампа пытаются воскресить тему «рашагейта» с перспективой импичмента 45-го президента.

Нефть Brent торгуется по $70,29 за баррель, повышаясь на 0,6%. Рубль умеренно растет против основных валют. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,1-65,5, евро/рубль – 73,0-73,4. Евро/доллар находится на отметке 1,12. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2550-2580 пунктов.

По информации из деловых кругов решение ФРС США сохранить ставку на уровне 2,25-2,5% и аналогичная позиция Банка России по своей ключевой ставке (7,75%) призваны стимулировать темпы текущего экономического роста. Однако вряд ли приведут к достижению этой цели, поскольку и американская, и российская, и мировая экономики в целом прочно «сидят на игле» кредитной эмиссии, а в виртуальном секторе сосредоточено до 80% формальных показателей ВВП.

В целом мы согласны с данной точкой зрения, отмечая вопиющую диспропорцию – серьезную недооценку российских активов, которая, с нашей точки зрения, должна быть ликвидирована в ближайшие 1,5-2 года. Нашими фаворитами остаются привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Газпрома». Впрочем можно покупать и рынок в целом.

Сегодня в 14:00 пресненский суд Москвы огласит приговор российским футболистам – новоиспеченному чемпиону России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Александр Кокорин зарабатывал 3,3 млн евро в год, что выводит его на чистое восьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков России. Павел Мамаев занимает 20 строчку с доходом в 2,4 млн евро. Однако, как мы видим, деньги не всегда приносят счастье. В свое время наркотики и дружба с каморрой сгубила карьеру самого талантливого футболиста в истории Диего Марадона.

Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари»