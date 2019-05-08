Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 8 мая: 65,2287 руб/доллар США и 73,0888 руб/евро

8 мая 2019
ЦБ РФ с 9 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,2287 руб.
  • 1 евро - 73,0888 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,3311 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0121 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0071 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1289 р. (0,13%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги