Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 мая: 2 686,5801 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра
8 мая 2019
ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 686,5801 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 838,8600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 809,6599 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9001 р. (0,03%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3100 р. (1,01%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
42,8700 р. (2,39%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,0099 р. (1,58%).
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