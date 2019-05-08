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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 мая: 2 686,5801 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра

8 мая 2019
ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 686,5801 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 838,8600 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 809,6599 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9001 р. (0,03%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (1,01%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,8700 р. (2,39%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,0099 р. (1,58%).

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