Падение на рынках может приостановиться

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 8 мая российский рынок акций вновь съехал вниз. Рублевый фондовый индекс МосБиржи снизился на 0.6% до 2550 п., и указанный уровень может выступать в качестве ориентира на закрытии торгов. Долларовый бенчмарк РТС потерял 0.7% и, возможно, финиширует около отметки 1230 п.

В лидерах снижения среди «голубых фишек» акции нефтяных компаний ЛУКОЙЛа (-0.9%), Сургутнефтегаза (-0.9%). Нефть Brent консолидируется вблизи $70 за баррель, однако в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона готова зафиксироваться ниже и продолжить падение.

Внешний фон в целом негативен из-за сохраняющейся неопределенности по поводу результатов торговых переговоров между США и КНР. Очевидно, что диалог затягивается в силу сохранения разногласий сторон по ряду ключевых вопросов, а после усиления давления США участники рынков всерьез опасаются срыва сделки. Индекс VIX уже достиг 21 п., что косвенно свидетельствует о неприятии риска на мировых финансовых площадках сегодня. В ближайшее время участники рынков будут находиться в предвкушении очередного этапа торговых переговоров, которые пройдут 9 и 10 мая. Таким образом, падение на рынках может приостановиться.

Курс доллара США в среду 8 мая продолжает колебания в диапазоне 65-65.5 руб./$. Пока паника на рынках не получила продолжения, а нефть Brent приостановила снижение в районе $70 за баррель, волноваться о том, что рубль может выйти из среднесрочного диапазона 63-66 за 1$ не имеет смысла. Полагаю, что сегодня курс доллара США закроется в коридоре 65-66 руб./$. Ориентир для курса евро остается прежним – 72-74 руб./€.