Lyft может отрасти

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Выручка Lyft Inc. превысила ожидания аналитиков, удвоившись год к году и достигнув $776 млн за счет увеличения объема перевозок. Положительным драйвером для доходов стала и клиентская база, которая выросла на 46%, до 20,5 млн пользователей. Однако убыток компании продолжает повышаться. По итогам первого квартала он составил $1,14 млрд на фоне увеличения расходов в связи с первичным публичным размещением акций в марте 2019 года. В свою очередь, скорректированный убыток составил $211,5 млн, сократившись на 7,4%, тогда как рыночный консенсус был на уровне $274 млн.

Несмотря на трехзначный темп роста выручки, со второго квартала и до конца года я ожидаю его замедление из-за сокращения программы лояльности. В 2019 году выручка, по моим прикидкам, увеличится на 51%, до $3,25 млрд, против 103% годом ранее.

Стоит отметить, что акции Lyft торгуются на 18% ниже цены размещения $72. Волнения по поводу завышенной оценки компании и заинтересованность игроков рынка в коротких продажах негативно сказываются на динамке акций. Тем не менее у компании положительный поток наличности, который может быть использован для дальнейшего развития бизнеса, поскольку Lyft не привлекала заемные средства в течение последних пяти лет. Во втором квартале она уже заключила партнерское соглашение с Waymo — дочерним предприятием Alphabet и запускает поездки на беспилотниках компании в Финиксе, штат Аризона. Полагаю, акции Lyft имеют потенциал роста до $88.