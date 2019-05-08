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Тенге снижается под давлением нефти, что ждать после праздников?

8 мая 2019

Казахстанский тенге, как и другие валюты стран постсоветского пространства, в начале мая торгуется с постоянными остановками на праздники и каникулы. Накануне торги на бирже KASE не проводились в связи с Днем защитника отечества в Казахстане, сегодня рабочий день, но уже завтра торговые движения вновь остановятся на четыре дня, по случаю Дня Победы.

Из-за постоянных пауз в движениях тенге вынужден быстро учитывать в котировках весь внешний фон и совокупность событий. Сегодняшняя утренняя сессия на бирже KASE закрылась для доллара США на уровне 380,72 тенге, что выше предыдущих значений.

Негативом для казахстанской валюты является динамика цен на нефть — баррель Brent продолжает снижение и торгуется около $69,68. Кроме того, позитива валютам развивающихся экономик не добавляет стресс, связанный с ходом торговых переговоров между США и Китаем.

Краткосрочная перспектива торгов для доллара США видится в границах 379,50-381,00 тенге, евро сохранится в диапазоне 425,50-427,00 тенге, рубль останется в границах 5,80-5,85 тенге. К относительно нормальным объемам и колебаниями активы на KASE вернутся после 13 мая, когда завершатся майские каникулы.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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