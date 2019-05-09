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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 2 700,6001 руб/1 г золота и 31,3100/1 г серебра

9 мая 2019
ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 700,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 826,6200 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 785,0100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0199 р. (0,52%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,71%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2400 р. (0,67%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,6499 р. (0,88%).

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