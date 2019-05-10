Индекс МосБиржи проведет торги пятницы в коридоре 2510-2550 пунктов

Дональд Трамп заявил, что Пекин «сорвал сделку» в ходе торговых переговоров, и подтвердил намерение поднять тарифы. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, заявил, что пошлины, введение которых анонсировал американский президент Дональд Трамп, не решат проблему. Он подчеркнул, что это не выгодно ни Соединенным Штатам, ни Китаю, ни всему остальному миру. Нефть и рынки акций стоят над пропастью, но хозяину Белого дома, похоже, до этого нет дела.

Россию могут включить в американский список государств, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой ради торговых преимуществ. Сейчас в список Минфина США входят 12 стран. По данным Bloomberg, в мае его собираются расширить до 20. Среди государств, которые, вероятно, окажутся в списке, называют Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию, которые имеют положительный торговый баланс с США. США не раз заявляли, что Пекин занижает курс национальной валюты, но объявлять Китай валютным манипулятором не стали.

Вообще, Россия и США торгуют очень мало, а курс рубля является плавающим, Банк России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Но Трампа это, конечно, волнует мало. Он изначально ведет себя, как слон в посудной лавке, делая все возможное и невозможное, чтобы покончить с глобальной экономикой, а заодно и глобальным лидерством в ней Америки. Кремль, Минфин и ЦБ, вероятно, оставят данное решение без комментария. Мы же отметим, что принятое Россией решение отказаться от доллара во внешней торговле – однозначно единственно правильный выбор.

На фоне данных событий российский рынок акций закономерно снижается, в плюсе только «Газпром» и «Ростелеком». Индекс МосБиржи снижается на 0,5% и, похоже, проведет сегодняшние торги в коридоре 2510-2550 пунктов. «Аэрофлот» выводит SSJ-100 из оборота. Береженого бог бережет, а не береженого конвой стережет.

Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари»