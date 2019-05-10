Акции «Аякса» рухнули на 22%

«Тоттенхэм» в 1/2 финала Лиги чемпионов смог обыграть «Аякс». Первая встреча в Лондоне завершилась минимальной победой голландцев со счётом 1:0, однако в ответном матче, который прошёл в Амстердаме, «шпоры» на последних минутах сумели вырвать победу у «Аякса» (3:2) и вышли в финал Лиги чемпионов. Во второй половине второй игры бразильский полузащитник английского клуба Лукас Моура сделал хет-трик, причем решающий третий гол в ворота «Аякса» он забил на последних секундах встречи. Котировки акций «Аякса» на открытии торгов в четверг, 9 мая, на бирже Euronext Amsterdam обвалились на 22% по отношению к цене закрытия предыдущей сессии, до уровня €18,4 за бумагу. Позднее акции чуть отыграли падение и торговались на уровне €19,3 за штуку.

Вероятно, трейдеры оказались под впечатлением игры, реакция рынка была слишком эмоциональной. В Европе футбол давно большие деньги и большой бизнес. При этом, несмотря на все разговоры, о связи футболистов и их менеджеров с тотализатором, репутация стоит очень дорого. Традиционно считается, что российский футбол не торгуется на фондовом рынке из-за своей убыточности. Московский «Спартак» вот уже более 10 лет кормит болельщиков и инвесторов выходом на IPO.

Причин убыточности российских футбольных клубов много. Одна из основных заключается в том, что звезд с неба они не хватают. Старые успехи «Зенита», «ЦСКА», «Спартака» 90-х уже мало кто помнит. А главное, их нельзя монетизировать. Может, если не хватает доходов, стоит сократит расходы. Кокорин и Мамаев получили реальные сроки за свой дебош. Приговор справедливый, но я думаю о другом. Александр Кокорин зарабатывал €3,3 млн в год, Павел Мамаев - € 2,4 млн. Стоят ли футболисты-хулиганы этих денег? На мой взгляд, нет.

Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари»