Инвесторы ждут новостей с американо-китайских переговоров

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский фондовый рынок 8 мая закрылся разнонаправленно, несмотря на наблюдавшиеся в течение дня признаки восстановления. Вероятно, к концу сессии участники торгов фиксировали прибыль перед двухдневными торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином, которые добавляют нервозности на мировых площадках.Индекс голубых фишек Dow Jones закрылся практически без изменений на уровне 25967,33 пункта. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite и индикатор широкого рынка S&P500 завершили торги снижением на 0,26% и 0,16% — до 7943,32 и 2879,42 пункта соответственно. Все сектора не продемонстрировали ярко выраженной динамики, за исключением сектора коммунальных услуг (-1,38%), телекоммуникаций (-0,36%) и финансов (-0,29%).



Walt Disney на постмаркете представил позитивный отчет за второй квартал. Выручка выросла на 3%, до $14,92 млрд, превысив прогноз $14,49 млрд. Чистая прибыль почти удвоилась, достигнув $5,45 млрд, благодаря приобретению контрольного пакета акций потокового сервиса Hulu. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,61 при прогнозе $1,58. Котировки Disney выросли на 1,5%.



Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином. На мой взгляд, даже малейших разногласий и плохих новостей на эту тему будет достаточно, чтобы сорвать ралли фондового рынка.



Президент Дональд Трамп заявил о готовности установить ввозной тариф 25% практически на все товары из Китая общим объемом $539 млрд. Правда, для принятия этого решения комиссией Департамента коммерции США потребуется несколько месяцев. Вместе с тем повышение уже действующих тарифов с 10% до 25% может произойти в любой момент, что и вызывает обеспокоенность на мировых площадках.



«Индекс страха» достиг максимальной отметки возле 22 п., что эквивалентно январским значениям, когда инвестиционное сообщество испытывало неуверенность в дальнейшем глобальном экономическом росте. Азиатские фондовые площадки закрываются падением. По нашим прогнозам, активность на рынке сегодня будет низкая. Ориентир по индексу S&P500 составляет 2880–2910 пунктов.



Из макростатистики стоит обратить внимание на данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Ожидается снижение их числа с 230 тыс. до 215 тыс., что доказывает благополучное состояние рынка труда. В фокусе также индекс цен производителей (PPI) за апрель, который выступает опережающим индикатором инфляции. Согласно прогнозу, рост показателя составит 0,2% против 0,6% месяцем ранее.



После закрытия основной торговой сессии за первый квартал отчитаются Dropbox, GoPro и SunPower.

По предварительным оценкам, выручка Dropbox увеличится на 21% год к году за счет непрерывных усилий компании по улучшению облачных технологий и искусственного интеллекта, а прибыль на акцию снизится на 25%. Инвесторы обратят внимание на партнерские программы, которые способствуют внедрению новых продуктов и усовершенствованию существующих технологий. Недавно компания вступила в партнерские отношения с Microsoft, Google, Salesforce, Adobe и Zoom.



Выручка GoPro, как ожидается, должна увеличиться на 17%, прибыль на акцию — на 74%.

Согласно прогнозу SunPower, ее выручка опустится примерно на 3%, убыток составит $0,4 на акцию. Больше всего инвесторов интересует, когда компания продемонстрирует безубыточность.



Цены на нефть консолидировались возле $70 за баррель. Краткосрочную поддержку котировкам оказывают данные по запасам нефти в США на фоне растущей неопределенности в отношении мирового спроса на углеводороды. По информации EIA, запасы углеводородного сырья в Штатах за неделю сократились на 3,963 млн. На мой взгляд, в случае эскалации торгового конфликта между США и Китаем цены на черное золото выйдут из среднесрочного диапазона $70–75 за баррель и будут корректироваться вниз.